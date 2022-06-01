Директория на компаниите
TD SYNNEX
TD SYNNEX Заплати

Заплатата в TD SYNNEX варира от $47,678 общо възнаграждение годишно за Корпоративно развитие в долния край до $179,100 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TD SYNNEX. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $155K
Бизнес аналитик
$51.8K
Бизнес развитие
Median $78K

Корпоративно развитие
$47.7K
Финансов аналитик
$53.9K
Информационен технолог (ИТ)
$69.3K
Продуктов дизайнер
$97K
Продуктов мениджър
$69.8K
Програмен мениджър
$58.6K
Продажби
$50K
Инженер по продажби
$99.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$179K
Технически програмен мениджър
$61.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TD SYNNEX е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TD SYNNEX е $69,345.

Други ресурси