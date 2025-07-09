Директория на компаниите
TD Securities Заплати

Заплатата в TD Securities варира от $58,267 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $301,500 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TD Securities. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $92.1K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Инвестиционен банкер
Median $107K
Аналитик по киберсигурност
Median $115K

Счетоводител
$121K
Бизнес операции
$68.6K
Мениджър бизнес операции
$106K
Бизнес аналитик
$58.3K
Аналитик данни
$85.4K
Финансов аналитик
$59.7K
Информационен технолог (ИТ)
$86.7K
Продуктов мениджър
$302K
Програмен мениджър
$100K
Проектен мениджър
$280K
ЧЗВ

The highest paying role reported at TD Securities is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TD Securities is $100,437.

