Tata Motors Механичен инженер Заплати в Pune Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in Pune Metropolitan Region в Tata Motors възлиза на ₹1.84M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Motors. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Общо годишно
₹1.84M
Ниво
hidden
Основна
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Tata Motors?
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Tata Motors in Pune Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹2,019,401. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Motors за позицията Механичен инженер in Pune Metropolitan Region е ₹882,043.

