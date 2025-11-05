Директория на компаниите
Tata Group
Tata Group Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Tata Group възлиза на ₹2.99M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.99M
Ниво
L3
Основна
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
6 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Tata Group?
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tata Group in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹6,133,764. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Group за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹2,991,396.

