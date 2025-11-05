Директория на компаниите
Tata Group
Tata Group Маркетинг Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Group. Последна актуализация: 11/5/2025

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Tata Group in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹3,457,410. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Group за позицията Маркетинг in Mumbai Metropolitan Region е ₹3,147,416.

Други ресурси