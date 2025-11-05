Директория на компаниите
Tata Group
Tata Group Химичен инженер Заплати в Greater Amsterdam Area

Средното общо възнаграждение за Химичен инженер in Greater Amsterdam Area в Tata Group варира от €61.3K до €87.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средно общо възнаграждение

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Group, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Химичен инженер в Tata Group in Greater Amsterdam Area е с годишно общо възнаграждение от €87,511. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Group за позицията Химичен инженер in Greater Amsterdam Area е €61,333.

