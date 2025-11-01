Директория на компаниите
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Мениджър на технически програми Заплати

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in India в Tata Consultancy Services варира от ₹2.04M на year за C3A до ₹1.58M на year за C5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.5M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
Assistant TPM
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
TPM
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.04M
₹2.04M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹2.72M
₹2.56M
₹0
₹160K
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Tata Consultancy Services in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,490,102. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Consultancy Services за позицията Мениджър на технически програми in India е ₹1,868,865.

