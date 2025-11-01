Tata Consultancy Services Архитект на решения Заплати

Възнаграждението за Архитект на решения in India в Tata Consultancy Services варира от ₹2.45M на year за C2 до ₹3.03M на year за C5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.02M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус C1 Assistant Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C2 Solution Architect ₹2.45M ₹2.45M ₹0 ₹0 C3A Assistant Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3B Associate Consultant ₹2.39M ₹2.3M ₹0 ₹98K Виж 2 още нива

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( INR ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Tata Consultancy Services ?

