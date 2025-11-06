Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Tata Consultancy Services варира от CA$84.2K на year за C1 до CA$112K на year за C5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$96.6K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
