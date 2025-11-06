Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Tata Consultancy Services варира от ₹398K на year за C1Y до ₹1.48M на year за C5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹443K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност