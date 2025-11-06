Директория на компаниите
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Софтуерен инженер Заплати в Greater Dallas Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в Tata Consultancy Services варира от $80.5K на year за C1Y до $109K на year за C4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Dallas Area възлiza на $95K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Начално ниво)
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
Assistant Engineer
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
IT Analyst
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
Assistant Consultant
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

Системен инженер

Уеб разработчик

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tata Consultancy Services in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $142,710. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Consultancy Services за позицията Софтуерен инженер in Greater Dallas Area е $95,000.

