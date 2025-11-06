Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Austin Area в Tata Consultancy Services варира от $99K на year за C1 до $125K на year за C4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $98K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$99K
$97.4K
$0
$1.7K
C2
$114K
$114K
$0
$0
C3A
$94K
$94K
$0
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
