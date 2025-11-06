Директория на компаниите
Tata Consultancy Services
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Chile

Tata Consultancy Services Софтуерен инженер Заплати в Chile

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Chile в Tata Consultancy Services възлиза на CLP 35.42M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Общо годишно
CLP 35.42M
Ниво
C3A
Основна
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Бонус
CLP 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

Системен инженер

Уеб разработчик

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tata Consultancy Services in Chile е с годишно общо възнаграждение от CLP 56,497,620. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tata Consultancy Services за позицията Софтуерен инженер in Chile е CLP 35,417,335.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Tata Consultancy Services

Свързани компании

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси