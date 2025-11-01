Tata Consultancy Services Мениджър на продуктовия дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на продуктовия дизайн in India в Tata Consultancy Services варира от ₹13.14M до ₹18.65M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025

Средно общо възнаграждение ₹14.92M - ₹17.68M India Обичаен диапазон Възможен диапазон ₹13.14M ₹14.92M ₹17.68M ₹18.65M Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Мениджър на продуктовия дизайн заявки в Tata Consultancy Services за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Tata Consultancy Services ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Мениджър на продуктовия дизайн оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.