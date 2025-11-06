Tata Consultancy Services Информационен технолог (ИТ) Заплати в Mexico

Медианният пакет за възнаграждение на Информационен технолог (ИТ) in Mexico в Tata Consultancy Services възлиза на MX$244K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата Tata Consultancy Services IT Support hidden Общо годишно MX$244K Ниво C1Y Основна MX$244K Stock (/yr) MX$0 Бонус MX$0 Години в компанията 2-4 Години Години опит 2-4 Години

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( MXN ) Основна | Акции (год.) | Бонус

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Tata Consultancy Services ?

