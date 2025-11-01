Tata Consultancy Services Информационен технолог (ИТ) Заплати

Възнаграждението за Информационен технолог (ИТ) в Tata Consultancy Services варира от ₹394K на year за C1Y до ₹998K на year за C3A. Медианният year пакет за възнаграждение възлiza на ₹516K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус C1Y ₹394K ₹394K ₹0 ₹0 C1 ₹476K ₹476K ₹0 ₹0 C2 ₹1M ₹888K ₹0 ₹112K C3A ₹998K ₹998K ₹0 ₹0 Виж 4 още нива

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

