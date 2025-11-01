Възнаграждението за Финансов анализатор in India в Tata Consultancy Services варира от ₹165K на year за C1Y до ₹613K на year за C2. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹251K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tata Consultancy Services. Последна актуализация: 11/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1Y
₹165K
₹165K
₹0
₹0
C1
₹260K
₹260K
₹0
₹0
C2
₹613K
₹613K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Tata Consultancy Services, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)