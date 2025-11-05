Директория на компаниите
Tango
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Софтуерен инженер Заплати в Warsaw Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area в Tango възлиза на PLN 346K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tango. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общо годишно
PLN 346K
Ниво
Senior
Основна
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 38K
Години в компанията
3 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Tango?
+PLN 217K
+PLN 333K
+PLN 74.8K
+PLN 131K
+PLN 82.3K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tango in Warsaw Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от PLN 464,180. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tango за позицията Софтуерен инженер in Warsaw Metropolitan Area е PLN 314,108.

