Tango
Tango Софтуерен инженер Заплати в Ukraine

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Ukraine в Tango възлиза на UAH 4.01M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tango. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Общо годишно
UAH 4.01M
Ниво
hidden
Основна
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Tango?
+UAH 2.43M
+UAH 3.72M
+UAH 836K
+UAH 1.46M
+UAH 920K
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tango in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 6,209,528. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tango за позицията Софтуерен инженер in Ukraine е UAH 3,920,156.

