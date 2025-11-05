Директория на компаниите
Tango
Tango Софтуерен инженер Заплати в Canada

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Tango. Последна актуализация: 11/5/2025

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Tango in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$233,218. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tango за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$233,218.

Други ресурси