Директория на компаниите
Sycamore Partners
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Sycamore Partners Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Sycamore Partners възлиза на $136K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sycamore Partners. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Sycamore Partners
Software Engineer
Charlotte, NC
Общо годишно
$136K
Ниво
L5
Основна
$136K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
14 Години
Какви са кариерните нива в Sycamore Partners?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Софтуерен инженер bei Sycamore Partners in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $145,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sycamore Partners für die Position Софтуерен инженер in United States beträgt $136,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Sycamore Partners

Свързани компании

  • Pinterest
  • Databricks
  • Facebook
  • Coinbase
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси