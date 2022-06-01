Директория на компаниите
Sycamore Partners
Sycamore Partners Заплати

Диапазонът на заплатите на Sycamore Partners варира от $30,576 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $145,725 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Sycamore Partners. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Бизнес операции
$55.9K
Бизнес анализатор
$105K
Обслужване на клиенти
$30.6K

Анализатор на данни
$111K
Софтуерен инженер
$146K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

