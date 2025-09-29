Директория на компаниите
Swvl
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Swvl Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Egypt в Swvl възлиза на EGP 944K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swvl.

Средна заплата
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Общо годишно
EGP 944K
Ниво
L4
Основна
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Swvl?

EGP 7.87M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Swvl in Egypt е с годишно общо възнаграждение от EGP 1,203,548. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swvl за позицията Софтуерен инженер in Egypt е EGP 944,314.

