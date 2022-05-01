Директория на компаниите
Swvl
Swvl Заплати

Диапазонът на заплатите на Swvl варира от $6,139 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $138,153 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Swvl. Последна актуализация: 8/20/2025

$160K

Счетоводител
$6.1K
Продуктов мениджър
$108K
Ръководител на проект
$12.1K

Софтуерен инженер
$19.3K
Ръководител софтуерно инженерство
$138K
ЧЗВ

Kõrgeima palgaga roll Swvl on Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $138,153. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Swvl mediaan aastane kogukompensatsioon on $19,296.

