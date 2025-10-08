Директория на компаниите
Swisscom Фул-стак софтуер инженер Заплати

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Switzerland в Swisscom възлiza на CHF 124K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Switzerland възлiza на CHF 114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swisscom. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в Swisscom in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 185,693. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swisscom за позицията Фул-стак софтуер инженер in Switzerland е CHF 124,669.

Други ресурси