Swisscom
Swisscom ДевОпс инженер Заплати в Netherlands

Възнаграждението за ДевОпс инженер in Netherlands в Swisscom варира от €56.5K на year за Software Engineer до €79.8K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Netherlands възлiza на €63.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swisscom. Последна актуализация: 10/8/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за ДевОпс инженер в Swisscom in Netherlands е с годишно общо възнаграждение от €89,577. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swisscom за позицията ДевОпс инженер in Netherlands е €58,929.

