Swisscom
Swisscom ДевОпс инженер Заплати в Greater Zurich Area

Възнаграждението за ДевОпс инженер in Greater Zurich Area в Swisscom варира от CHF 124K на year за Software Engineer до CHF 159K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Zurich Area възлiza на CHF 133K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swisscom. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за ДевОпс инженер в Swisscom in Greater Zurich Area е с годишно общо възнаграждение от CHF 166,043. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swisscom за позицията ДевОпс инженер in Greater Zurich Area е CHF 136,460.

