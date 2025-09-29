Директория на компаниите
Swiss Re
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Swiss Re Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Swiss Re възлиза на $137K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiss Re. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiss Re
Software Engineer
Kansas City, MO
Общо годишно
$137K
Ниво
Senior
Основна
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$22K
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Swiss Re?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Swiss Re in United States е с годишно общо възнаграждение от $193,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiss Re за позицията Софтуерен инженер in United States е $139,000.

