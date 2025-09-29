Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Cybersecurity Analyst в Swiss Re възлиза на CHF 147K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiss Re. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 147K
Ниво
L3
Основна
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 14.3K
Години в компанията
4 Години
Години опит
8 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Swiss Re е с годишно общо възнаграждение от CHF 176,288. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiss Re за позицията jobFamilies.Cybersecurity Analyst е CHF 149,108.

