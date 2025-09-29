Директория на компаниите
Swiss Re
Swiss Re Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Switzerland в Swiss Re възлиза на CHF 160K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiss Re. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 160K
Ниво
Senior Product Manager
Основна
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 18.2K
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Swiss Re?

CHF 134K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Swiss Re in Switzerland е с годишно общо възнаграждение от CHF 361,157. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiss Re за позицията Продуктов мениджър in Switzerland е CHF 159,539.

