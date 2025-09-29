Директория на компаниите
Swiss Re
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Swiss Re Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in India в Swiss Re възлиза на ₹1.68M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiss Re. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.68M
Ниво
hidden
Основна
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹152K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Swiss Re?

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Swiss Re in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,940,712. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiss Re за позицията Специалист по данни in India е ₹1,676,608.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Swiss Re

Свързани компании

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси