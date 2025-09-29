Директория на компаниите
Swiss Re
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Актюер

  • Всички заплати в Актюер

Swiss Re Актюер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in United States в Swiss Re възлиза на $157K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiss Re. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Общо годишно
$157K
Ниво
AVP
Основна
$139K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$18K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Swiss Re?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Актюер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Актюер в Swiss Re in United States е с годишно общо възнаграждение от $295,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiss Re за позицията Актюер in United States е $159,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Swiss Re

Свързани компании

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси