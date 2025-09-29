Директория на компаниите
Swile
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Swile Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Brazil в Swile възлиза на R$256K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swile. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$256K
Ниво
L3
Основна
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$50.5K
Години в компанията
4 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Swile?

R$889K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от R$167 хил.+ (понякога R$1670 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Найвищий пакет оплати для позиції Софтуерен инженер в Swile in Brazil складає річну загальну компенсацію R$312,789. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swile для позиції Софтуерен инженер in Brazil складає R$256,385.

