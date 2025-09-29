Възнаграждението за Технически програмен мениджър in India в Swiggy възлiza на ₹60.1K на year за L8. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹61.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
