Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Swiggy варира от ₹23.4K на year за L6 до ₹126K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹44K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
