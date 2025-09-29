Директория на компаниите
Swiggy
Swiggy Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Swiggy варира от ₹23.4K на year за L6 до ₹126K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹44K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
Software Engineer I(Начално ниво)
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
Software Engineer II
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
Software Engineer III
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
Software Engineer IV
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
₹160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Swiggy in India е с годишно общо възнаграждение от ₹125,707. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiggy за позицията Софтуерен инженер in India е ₹30,139.

