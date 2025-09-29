Директория на компаниите
Swiggy
Swiggy Програмен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Програмен мениджър in India в Swiggy възлиза на ₹34.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹34.6K
Ниво
L7
Основна
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Swiggy?

₹160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

