Възнаграждението за Мениджър продуктов дизайн in India в Swiggy възлiza на ₹83.3K на year за L9. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

₹65.7K - ₹78K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

₹160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър продуктов дизайн в Swiggy in India е с годишно общо възнаграждение от ₹83,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiggy за позицията Мениджър продуктов дизайн in India е ₹60,657.

