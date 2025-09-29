Директория на компаниите
Възнаграждението за Бизнес аналитик in India в Swiggy варира от ₹16.3K на year за L6 до ₹70.8K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹19.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L6
Business Analyst I
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
Business Analyst II
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

₹160K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

ለБизнес аналитик በSwiggy in India የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ₹70,798 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በSwiggy ለБизнес аналитик ሚና in India የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ₹19,062 ነው።

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Swiggy

Други ресурси