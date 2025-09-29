Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Бизнес операции в Swiggy варира от ₹89.9K до ₹125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swiggy. Последна актуализация: 9/29/2025

Средно общо възнаграждение

₹96.3K - ₹113K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Swiggy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес операции в Swiggy е с годишно общо възнаграждение от ₹125,254. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Swiggy за позицията Бизнес операции е ₹89,926.

