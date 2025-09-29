Директория на компаниите
Swayable
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Swayable Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Swayable възлиза на $153K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swayable. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swayable
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$153K
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
$150K
Stock (/yr)
$2.8K
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Swayable?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Софтуерен инженер in Swayable in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $383,498. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swayable per il ruolo Софтуерен инженер in United States è $150,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Swayable

Свързани компании

  • Flipkart
  • SoFi
  • Stripe
  • Snap
  • DoorDash
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси