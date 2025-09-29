Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Swap Robotics възлиза на CA$85.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swap Robotics. Последна актуализация: 9/29/2025

Средна заплата
company icon
Swap Robotics
Software Engineer
Kitchener, ON, Canada
Общо годишно
CA$85.3K
Ниво
-
Основна
CA$85.3K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Swap Robotics?

CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Софтуерен инженер bij Swap Robotics in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$93,482. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swap Robotics voor de Софтуерен инженер functie in Canada is CA$85,306.

