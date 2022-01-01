Директория на компаниите
Strategy by PwC
Работите тук? Заявете вашата компания

Strategy by PwC Заплати

Заплатата в Strategy by PwC варира от $20,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $333,858 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Strategy by PwC. Последно актуализирано: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Управленски консултант
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Счетоводител
$77.6K
Бизнес аналитик
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Специалист по данни
$22.2K
Продуктов дизайнер
$118K
Продуктов мениджър
$60.5K
Проектен мениджър
$216K
Софтуерен инженер
$20K
Архитект на решения
$91.8K
Рисков капиталист
$254K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Strategy by PwC е Управленски консултант at the Principal level с годишно общо възнаграждение от $333,858. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Strategy by PwC е $114,397.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Strategy by PwC

Свързани компании

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси