Strategic Education
Strategic Education Заплати

Заплатата в Strategic Education варира от $52,260 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $180,900 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Strategic Education. Последно актуализирано: 10/26/2025

Продуктов мениджър
Median $137K
Административен асистент
$52.3K
Мениджър анализ на данни
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Продуктов дизайнер
$73.6K
Софтуерен инженер
$58.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Strategic Education е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Strategic Education е $73,630.

