Stratasys Заплати

Диапазонът на заплатите на Stratasys варира от $54,270 в общо възнаграждение годишно за Машинен инженер в долния край до $224,661 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Stratasys. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $81.5K
Анализатор на данни
$64.7K
Машинен инженер
$54.3K

Продуктов дизайнер
$132K
Продуктов мениджър
$225K
Технически ръководител на програма
$201K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Stratasys, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $224,661. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Stratasys, е $106,584.

