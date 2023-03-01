Директория на компаниите
Straive
Straive Заплати

Диапазонът на заплатите на Straive варира от $3,354 в общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $61,519 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Straive. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Административен асистент
$3.4K
Копирайтер
$5K
Експерт по данни
$12K

Продуктов мениджър
$61.5K
Софтуерен инженер
$7.3K
Архитект на решения
$46.8K
ЧЗВ

