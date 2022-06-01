Директория на компаниите
STR Заплати

Заплатата в STR варира от $143,000 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $205,774 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на STR. Последно актуализирано: 10/26/2025

Софтуерен инженер
Median $145K

Рисърч сайънтист

Специалист по данни
Median $160K
Механичен инженер
Median $143K

Проектен мениджър
$206K
Архитект на решения
$196K

Cloud Security Architect

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в STR е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $205,774. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в STR е $160,000.

