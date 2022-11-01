Директория на компаниите
Stout
Stout Заплати

Заплатата в Stout варира от $55,162 общо възнаграждение годишно за Управленски консултант в долния край до $130,650 за Инвестиционен банкер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Stout. Последно актуализирано: 10/26/2025

Бизнес аналитик
$68.7K
Инвестиционен банкер
$131K
Управленски консултант
$55.2K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Stout е Инвестиционен банкер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $130,650. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Stout е $68,655.

