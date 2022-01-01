Директория на компаниите
Storyblocks
Storyblocks Заплати

Заплатата в Storyblocks варира от $145,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $216,791 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Storyblocks. Последно актуализирано: 10/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $145K
Мениджър анализ на данни
$215K
Специалист по данни
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Продуктов дизайнер
$161K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Storyblocks е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $216,791. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Storyblocks е $187,882.

