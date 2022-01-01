Директория на компаниите
STORD
Работите тук? Заявете вашата компания

STORD Заплати

Заплатата в STORD варира от $134,325 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $271,350 за Ръководител на екипа в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на STORD. Последно актуализирано: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $167K

Фул-стак софтуер инженер

Ръководител на екипа
$271K
Специалист по данни
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продуктов мениджър
$202K
Технически програмен мениджър
$134K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В STORD, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в STORD е Ръководител на екипа at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $271,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в STORD е $167,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за STORD

Свързани компании

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси