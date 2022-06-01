Директория на компаниите
StoneX Group
StoneX Group Заплати

Заплатата в StoneX Group варира от $29,711 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $208,950 за Маркетингови операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на StoneX Group. Последно актуализирано: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $142K

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
$52.3K
Бизнес аналитик
$41.6K

Специалист по данни
$29.7K
Маркетингови операции
$209K
Продуктов дизайнер
$58.3K
Продуктов мениджър
$206K
Продажби
$139K
Мениджър софтуерно инженерство
$196K
Архитект на решения
$119K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в StoneX Group е Маркетингови операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в StoneX Group е $128,972.

